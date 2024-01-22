Происшествие в Симферополе: собаки (не бродячие) напали на женщину

В Симферополе в полицию обратилась гражданка по факту ненадлежащего содержания собак, повлекшего причинение ей вреда.
Установлено, что у животных имеется владелец – местная жительница, с которой полицейские провели профилактическую беседу. В отношении владелицы собак вынесено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, — сообщили в МВД по РК.
Пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой владелица собак будет привлечена к ответственности.
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С тегами: животные в Крыму