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Происшествие в Симферополе: собаки (не бродячие) напали на женщину
Фото: pikist.com

Происшествие в Симферополе: собаки (не бродячие) напали на женщину

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 19:40 22.01.2024

В Симферополе в полицию обратилась гражданка по факту ненадлежащего содержания собак, повлекшего причинение ей вреда.

Установлено, что у животных имеется владелец – местная жительница, с которой полицейские провели профилактическую беседу. В отношении владелицы собак вынесено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, — сообщили в МВД по РК.

Пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой владелица собак будет привлечена к ответственности.

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