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Происшествие в симферопольской Каменке – обвал на стройке, есть пострадавший
Фото: КРЫМ-СПАС

Происшествие в симферопольской Каменке – обвал на стройке, есть пострадавший

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:33 11.03.2024

«КРЫМ-СПАС» деблокировал мужчину из-под завала на стройке в селе Каменка, под Симферополем.

Произошло обрушение стен второго этажа внутрь строящегося здания. В результате пострадал мужчина, оказавшись заблокированным под грудой строительного материала. Спасатели с использованием cистемы стабилизации и бензопилы произвели расчистку завала, деблокировали пострадавшего и эвакуировали его в безопасное место, — сообщили в МЧС РК.

Мужчина получил множественные травмы различной степени тяжести. На месте ему была оказана первая помощь, после чего пострадавшего передали медработникам для дальнейшей госпитализации.

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Происшествие в симферопольской Каменке – обвал на стройке, есть пострадавший

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