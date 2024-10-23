Происшествие в Судакском регионе: 17-летней парень погиб от удара электротоком

В Судаке возбуждено уголовное дело по факту гибели юноши от удара током в трансформаторной подстанции.

Установлено, что 22 октября 17 летний житель села Переваловка забрался в помещение трансформаторной подстанции, к которой имелся открытый доступ, получив множественные электротравмы, несовместимые с жизнью. Уголовное дело возбуждено по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Следователями проведен осмотр места происшествия, изучается техническая документация по содержанию сооружения. Будет дана оценка действиям специалистов, ответственных за соблюдение техники безопасности при эксплуатации подстанции.

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