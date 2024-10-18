Производители Донбасса и Новороссии наладили поставки продукции в Крым

Производители Донбасса и Новороссии, которые сумели сохранить свой потенциал, помогают новым производствам адаптироваться и выходить на новый уровень и рынки сбыта. Сейчас удалось наладить связи внутри субъектов и между регионами Донбасса, Новороссии и Крыма. Мы наблюдали этот рост, теперь вы можете увидеть многие товары как из новых регионов в Крыму, так и продукцию, произведенную в Республике Крым на новых территориях и материке, — заявил специалист.
Он отметил, что сейчас развитию этой сферы помогают такие инструменты и институты, как свободная экономическая зона, региональные представительства Торговой промышленной палаты и центры поддержки экспорта. Сейчас, по словам Сергея Мищерякова, развитию этой сферы помогают такие инструменты и институты, как свободная экономическая зона, региональные представительства Торговой промышленной палаты и центры поддержки экспорта.
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Донбасс
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Донбасс