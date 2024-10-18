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Производители Донбасса и Новороссии наладили поставки продукции в Крым
иллюстративное фото: pikist.com

Производители Донбасса и Новороссии наладили поставки продукции в Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:54 18.10.2024

Производители Херсонской, Запорожской областей и Луганской и Донецкой народных республик наладили поставки продукции между собой и на Крымский полуостров, сообщил корреспонденту ТАСС вице-президент НКО «Ассоциация экспортеров Республики Крым и города Севастополя» Сергей Мищеряков во время пресс-тура министерства курортов и туризма региона «В Крым за здоровьем».

Производители Донбасса и Новороссии, которые сумели сохранить свой потенциал, помогают новым производствам адаптироваться и выходить на новый уровень и рынки сбыта. Сейчас удалось наладить связи внутри субъектов и между регионами Донбасса, Новороссии и Крыма. Мы наблюдали этот рост, теперь вы можете увидеть многие товары как из новых регионов в Крыму, так и продукцию, произведенную в Республике Крым на новых территориях и материке, — заявил специалист.

Он отметил, что сейчас развитию этой сферы помогают такие инструменты и институты, как свободная экономическая зона, региональные представительства Торговой промышленной палаты и центры поддержки экспорта. Сейчас, по словам Сергея Мищерякова,  развитию этой сферы помогают такие инструменты и институты, как свободная экономическая зона, региональные представительства Торговой промышленной палаты и центры поддержки экспорта.

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источник: ТАСС

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