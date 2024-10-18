Производители Донбасса и Новороссии наладили поставки продукции в Крым

Производители Херсонской, Запорожской областей и Луганской и Донецкой народных республик наладили поставки продукции между собой и на Крымский полуостров, сообщил корреспонденту

вице-президент НКО «Ассоциация экспортеров Республики Крым и города Севастополя» Сергей Мищеряков во время пресс-тура министерства курортов и туризма региона «В Крым за здоровьем».