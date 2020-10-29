Производители Крыма представят свой потенциал в конкурсе региональных брендов «Вкусы России»

Порядка 30 крымских сельхозтоваропроизводителей представят свой производственный потенциал в конкурсе региональных брендов «Вкусы России».

Сейчас собираются карточки предприятий и вносятся в заявку на сайт конкурса. Также заполняются все остальные данные, которые характеризуют бренд: история, территориальная идентичность, характеристики продукта, поддержка бренда властями, гастрономический туризм, экспорт и развитие и продвижение, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам Андрея Рюмшина, Республика Крым представит 5 брендов: «Крымское вино», «Крымский сыр», «Ялтинский лук», «Крымские морепродукты и аквакультура» и «Крымские сладости».

Вся фермерская продукция высочайшего качества, натуральная и экологически чистая, она вполне сможет составить конкуренцию известным брендам. К тому же, это возможность для россиян познакомиться со вкусной крымской продукцией, — отмечает заместитель Председателя Правительства Республики Крым.

Заместитель Председателя Правительства акцентировал также внимание на этапах проведения конкурса:

На данном этапе, с 10 по 30 ноября конкурсной комиссией проводится оценка заявок, с 19 ноября по 2 декабря состоится Народное голосование за лучшие бренды. Мы здесь рассчитываем на активную поддержку крымчан: от нас зависит, займут ли бренды республики лидирующие позиции в конкурсе «Вкусы России». И уже с 9 по 20 декабря будут объявлены финалисты конкурса.

Победителей выберет Конкурсная комиссия, в состав которой входят представители федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации и Государственной Думы, представители предпринимательских объединений, институтов развития, бизнес-сообществ, а также независимые эксперты. Все бренды, принявшие участие в конкурсе, станут частью комплекса мероприятий по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания

На сегодня более 60 регионов России подали заявки на участие в Первом национальном конкурсе региональных брендов, в число которых входит и Республика Крым. А это свыше 250 уникальных продуктов питания. Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» поможет познакомить потребителей с многообразием вкусов России и привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, а также создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий страны.

Справка:

Бренд «Крымское вино» представят: АО ПАО «Массандра», ООО «Винный дом «Фотисаль», ООО «Инвест-Плюс», АО Старокрымский, ООО «Евпаторийский завод классических вин», АО Солнечная Долина, АО Завод шампанских вин «Новый Свет», ООО «Завод марочных вин «Коктебель».

Бренд «Крымский сыр» представят: ООО «Новатор», ИП КФХ Алахвердова А.Ш., ООО «ЮГ МОЛОКО», КФХ Егорова Татьяна Ивановна, ИП Носырева И.Ю. и ООО «ЛИДЕРКРЫМ», ООО «СЫРНАШ», ИП Полторак Е. В., ООО «Лакон групп», ИП Постникова О.А., ИП Крашенинникова Виктория Александровна, КФХ Ратинский Виктор Иосифович.

Бренд «Крымские морепродукты и аквакультура» представят: СПК «Рыбколхоз им. Крымских партизан», ООО «Звезда рыбака город Керчь», ИП КФХ «Киселев Д. С.», КФХ «Дубровский А.В.», ООО «Яхонт ЛТД», КФХ Данченко Д.П., ООО «Радужная форель», ИП Галстян.

Бренд «Крымские сладости» представят: ООО «ЗАРЯ» (ТМ Крымский султан) и ИП Легин Ю.В. (ТМ Крымский Десерт)

Бренд «Ялтинский лук» будут представлять: ССС ППОК «ЭКОКРЫМ», ООО «Крымская овощная фабрика».