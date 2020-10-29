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Производители Крыма представят свой потенциал в конкурсе региональных брендов «Вкусы России»

Производители Крыма представят свой потенциал в конкурсе региональных брендов «Вкусы России»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:48 29.10.2020

Порядка 30 крымских сельхозтоваропроизводителей представят свой производственный потенциал в конкурсе региональных брендов «Вкусы России».

Сейчас собираются карточки предприятий и вносятся в заявку на сайт конкурса. Также заполняются все остальные данные, которые характеризуют бренд: история, территориальная идентичность, характеристики продукта, поддержка бренда властями, гастрономический туризм, экспорт и развитие и продвижение, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам Андрея Рюмшина, Республика Крым представит 5 брендов: «Крымское вино», «Крымский сыр», «Ялтинский лук», «Крымские морепродукты и аквакультура» и «Крымские сладости».

Вся фермерская продукция высочайшего качества, натуральная и экологически чистая, она вполне сможет составить конкуренцию известным брендам. К тому же, это возможность для россиян познакомиться со вкусной крымской продукцией, — отмечает заместитель Председателя Правительства Республики Крым.

Заместитель Председателя Правительства акцентировал также внимание на этапах проведения конкурса:

На данном этапе, с 10 по 30 ноября конкурсной комиссией проводится оценка заявок, с 19 ноября по 2 декабря состоится Народное голосование за лучшие бренды. Мы здесь рассчитываем на активную поддержку крымчан: от нас зависит, займут ли бренды республики лидирующие позиции в конкурсе «Вкусы России». И уже с 9 по 20 декабря будут объявлены финалисты конкурса.

Победителей выберет Конкурсная комиссия, в состав которой входят представители федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации и Государственной Думы, представители предпринимательских объединений, институтов развития, бизнес-сообществ, а также независимые эксперты. Все бренды, принявшие участие в конкурсе, станут частью комплекса мероприятий по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания

На сегодня более 60 регионов России подали заявки на участие в Первом национальном конкурсе региональных брендов, в число которых входит и Республика Крым. А это свыше 250 уникальных продуктов питания.  Первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» поможет познакомить потребителей с многообразием вкусов России и привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, а также создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий страны.

Справка:

  • Бренд «Крымское вино» представят: АО ПАО «Массандра», ООО «Винный дом «Фотисаль», ООО «Инвест-Плюс», АО Старокрымский, ООО «Евпаторийский завод классических вин», АО Солнечная Долина, АО Завод шампанских вин «Новый Свет», ООО «Завод марочных вин «Коктебель».
  • Бренд «Крымский сыр» представят: ООО «Новатор», ИП КФХ Алахвердова  А.Ш., ООО «ЮГ МОЛОКО», КФХ Егорова Татьяна Ивановна, ИП Носырева И.Ю. и ООО «ЛИДЕРКРЫМ», ООО «СЫРНАШ», ИП Полторак Е. В., ООО «Лакон групп», ИП Постникова О.А., ИП Крашенинникова Виктория Александровна, КФХ Ратинский Виктор Иосифович.
  • Бренд «Крымские морепродукты и аквакультура» представят: СПК «Рыбколхоз им. Крымских партизан», ООО «Звезда рыбака город Керчь», ИП КФХ «Киселев Д. С.», КФХ «Дубровский А.В.», ООО «Яхонт ЛТД», КФХ Данченко Д.П., ООО «Радужная форель», ИП Галстян.
  • Бренд «Крымские сладости» представят: ООО «ЗАРЯ» (ТМ Крымский султан) и ИП Легин Ю.В. (ТМ Крымский Десерт)
  • Бренд «Ялтинский лук» будут представлять: ССС ППОК «ЭКОКРЫМ», ООО «Крымская овощная фабрика».

Производители Крыма представят свой потенциал в конкурсе региональных брендов «Вкусы России»

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