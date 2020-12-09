Пройдемся по новогодним корпоративам. Чем грозят нарушения запретов ресторанам, отелям, санаториям

Накажут и чиновников, если… поймают за общим праздничным столом.

Запреты-запретами, а реклама новогодних корпоративов, массовых мероприятий, елок, вечеринок и дискотек идет полным ходом. Заказов в ресторанах и средствах размещения «под завязку». Все думают «проскочить». «Ну, Новый год же», «Не будем же мы отменять, уже оплачено», «Кто там будет проверять по ночам», «До нас не доберутся», «А мы двери запрем»… Такое «коллективное бессознательное» (и несознательное) просто витает в крымском отдыхе.

Но власти непреклонны. Запрет – так запрет (подробнее о том, что запрещено в Крыму с 20 декабря по 15 января — ЗДЕСЬ). Нарушителям (отелям, пансионатам, санаториям, ресторанам, кафе, ночным клубам и т.д.) грозят административной ответственностью и лишением мер государственной поддержки.

Ряд отелей повесили у себя объявления о новогодних корпоративах. Жесткий контроль, по-другому не будет. Те, кто решил, что за спиной будет проводить корпоративы и плевать хотели на состояние медицины. Мы договорились, что кроме мер административного воздействия будут тех, кто будет заниматься «партизанщиной», никаких мер государственной поддержки не будет, — заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

Еще он пообещал… удалить из «записной книжки» номера телефонов отельеров, нарушивших правила.

Смысл общаться, если приходят и, как дурака, тебя используют. Понятно, что все хотят заработать, но не за счет здоровья и жизни других людей, — в сердцах сказал Аксёнов.

Глава РК поручил составить «черный список» средств размещения и заведений общепита — нарушителей и принять соответствующие меры.

Министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко отметил, что пока с потенциальными нарушителями ведутся профилактические беседы.

Нами разосланы требования в соответствии с указом главы Республики Крым убрать рекламные объявления о массовых новогодних и рождественских мероприятиях, а также разместить информацию об отмене новогодних банкетов на сайтах отелей. Срок – 9 декабря. То есть на завтра мы получим мониторинг, – сказал Волченко.

Ну а по факту нарушения указа о режиме «повышенной готовности» будут и штрафы.

Они достаточно серьезные, — уточнил министр, — от 50 до 300 тысяч рублей, в исключительных случаях возможна приостановка деятельности на срок от 30 до 90 дней. Это будет болезненно абсолютно для любого средства размещения, а в некоторых случаях даже фатально.

В конце концов, все тайное становится явным.

В современном цифровом мире ничего утаить нельзя. Ваши же гости потом выложат фотографии с тех мероприятий, которые будут у вас проводиться. Это станет видео- и фотофиксацией и основанием как минимум для приостановки деятельности, а как максимум – для административной и, может быть, даже уголовной ответственности, — предупредил Волченко.

«Под удар» попадут и чиновники с депутатами которые будут замечены на «подпольных корпоративах».

Если должностные лица, неважно, какого уровня, депутатский корпус будут замечены на корпоративах, по ним будут приняты жесткие меры, вплоть до увольнения, не разбираясь, за дискредитацию звания государственного служащего, вплоть до исключения из партии. Всех вычислим, без вариантов. Всем будет «привет» передан в этой ситуации, — заявил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Для выявления должностных лиц и депутатов, нарушающих запреты, будет организован мониторинг соцсетей. Страшно?