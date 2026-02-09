Прокуратура Феодосии анонсирует личный прием участников СВО и членов их семей

В преддверии Дня защитника Отечества прокурором города Феодосии Романом Штрыковым совместно с координаторами Государственного фонда «Защитники Отечества» и Администрацией города Феодосии 19 февраля 2026 года будет проведен тематический прием участников специальной военной операции и членов их семей по личным вопросам.
Прием состоится с 11.00 до 12.00 в здании Администрации города по адресу: Феодосия, ул. Земская, 4.
По вопросам приема желающие могут обратиться в приемную прокуратуры города Феодосии (ул. Украинская, 5) или по телефону: 8 (36562) 3-25-72.
источник: пресс-служба администрации Феодосии
