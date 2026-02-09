Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | Прокуратура Феодосии анонсирует личный прием участников СВО и членов их семей
Новости Республики
Прокуратура Феодосии анонсирует личный прием участников СВО и членов их семей
источник фото: пресс-служба администрации Феодосии

Прокуратура Феодосии анонсирует личный прием участников СВО и членов их семей

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:31 09.02.2026

В преддверии Дня защитника Отечества прокурором города Феодосии Романом Штрыковым совместно с координаторами Государственного фонда «Защитники Отечества» и Администрацией города Феодосии 19 февраля 2026 года будет проведен тематический прием участников специальной военной операции и членов их семей по личным вопросам.

Узнайте больше:  В Севастополе прокуратура разбирается в инциденте травмирования ребенка в частном детском саду

Прием состоится с 11.00 до 12.00  в здании Администрации города по адресу: Феодосия, ул. Земская, 4.

По вопросам приема желающие могут обратиться в приемную прокуратуры города Феодосии (ул. Украинская, 5)  или по телефону: 8 (36562) 3-25-72.

источник: пресс-служба администрации Феодосии

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.