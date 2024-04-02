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Прокуратура и Следком разбираются в обстоятельствах травмирования восьмилетней девочки
Фото: прокуратура РК

Прокуратура и Следком разбираются в обстоятельствах травмирования восьмилетней девочки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 12:32 02.04.2024

Ребенок выпал из окна 7-го этажа многоквартирного дома в Симферополе.

Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю и прокуратура Крыма проводят проверки по факту травмирования восьмилетней школьницы, выпавшей из окна квартиры на седьмом этаже.

Происшествие случилось вечером 30 марта в доме по улице Балаклавская в момент, когда ребенок остался один в квартире — мама спустилась во двор на несколько минут, а девочка открыла окно, чтобы посмотреть на нее, — сообщили в Следкоме.

В настоящее время ребенок находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

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Семья, в которой воспитывается школьница, на учете в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно. Вместе с тем причиной происшествия вновь стало халатное отношение взрослых к детской безопасности.

В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — отметили в прокуратуре.

 

 

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