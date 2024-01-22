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Прокуратура контролирует ход расследования дела о в Симферополе, в котором пострадал подросток
Фото: МВД по РК

Прокуратура контролирует ход расследования дела о ДТП в Симферополе, в котором пострадал подросток

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:51 22.01.2024

Прокуратура Киевского района города Симферополя взяла под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

21 января 2024 года водитель автомобиля «Мерседес Спринтер», двигаясь по улице Киевской в районе дома №59 в городе Симферополе, не уступил дорогу подростку, 2009 года рождения, которой переходил проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, совершив на него наезд. С травмами ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения, — сообщили в надзорном ведомстве.

Об этом ДТП — ЗДЕСЬ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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