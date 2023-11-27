Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в Севастополе от непогоды

Прокуратура продолжает контролировать соблюдение прав граждан, пострадавших в Севастополе вследствие неблагоприятных погодных условий 26 и 27 ноября текущего года.

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры г. Севастополя Алексей Храмов и исполняющий обязанности прокурора Нахимовского района г. Севастополя Юрий Зимовнов проверили условия нахождения граждан в пункте временного размещения, который расположен в пансионате «Лазурь». В настоящее время в нем находятся жители поселка Любимовка, дома которых пострадали в результате подтопления. Работники прокуратуры осмотрели подтопленные домовладения в поселке. В пункте временного размещения они опросили граждан о причиненных им убытках и оказываемой в настоящее время помощи. Получены контактные данные всех размещенных в пансионате лиц. Соблюдение их прав будет оставаться на контроле до устранения последствий стихии и возвращения жителей в собственные дома. Гражданам даны разъяснения о порядке обращения в органы прокуратуры с целью защиты своих прав либо в случае возникновения непредвиденных вопросов, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Кроме того, по поручению прокурора города прокурорами районов организовано обследование многоквартирных домов, кровли и фасады которых повреждены во время шторма.

Также проведены встречи с лицами, госпитализированными в ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» с травмами, полученными вследствие неблагоприятных погодных условий. На контроле прокуратуры находится вопрос своевременного оказания пострадавшим медицинской помощи в полном объеме.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя