Прокуратура Крыма контролирует ход расследования дела о ДТП, в котором пострадал ребенок

Прокуратура Крыма контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

К настоящему времени установлено, что 23 февраля 2024 года водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по автодороге «Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта» со стороны Ангарского перевала в сторону села Привольное Симферопольского района, перевозя в салоне автомобиля детей 9-ти и 13-ти лет. Не справившись с управлением автомобиля, водитель допустил его занос на правую обочину по ходу движения с последующим наездом на опору линии электропередач, — сообщили в прокуратуре Крыма.

Еще об этом ДТП — ЗДЕСЬ.

Уточняется, что в результате дорожно-транспортного происшествия одному из несовершеннолетних пассажиров указанного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.