Прокуратура Крыма проверит обстоятельства обвала дороги на одной из улиц в Симферополе

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с жалобами граждан в социальных сетях об обвале части дороги по улице Алексеева в Симферополе и длительном непринятии мер со стороны органов местного самоуправления.
В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Симферополя, будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании дороги, в том числе своевременности принятия мер по ремонту и благоустройству, — сообщили в надзорном ведомстве.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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С тегами: прокуратура Крыма