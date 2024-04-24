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Прокуратура проверит обстоятельства обвала дороги на одной из улиц в Симферополе
Фото: прокуратура РК

Прокуратура Крыма проверит обстоятельства обвала дороги на одной из улиц в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:00 24.04.2024

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с жалобами граждан в социальных сетях об обвале части дороги по улице Алексеева в Симферополе и длительном непринятии мер со стороны органов местного самоуправления.

В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Симферополя, будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании дороги, в том числе своевременности принятия мер по ремонту и благоустройству, — сообщили в надзорном ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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