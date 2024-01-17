Прокуратура Крыма проверяет обстоятельства происшествия в одной из школ Джанкоя

По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова организована проверка в связи с нарушением прав несовершеннолетнего в образовательном учреждении города Джанкоя.

По предварительной информации, 15 января 2024 года в МБОУ «Средняя школа № 5» учитель применил физическую силу в отношении ученика 5 класса. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, а также действиям должностных лиц образовательной организации, — сообщили в надзорном ведомстве.



При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.