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Прокуратура проверяет обстоятельства происшествия в одной из школ Джанкоя

Прокуратура Крыма проверяет обстоятельства происшествия в одной из школ Джанкоя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:16 17.01.2024

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