Прокуратура Крыма разбирается с состоянием и обслуживанием жилых домов

Прокуратура Крыма организовала проверку по информации, озвученной в сюжете телеканала «Крым24», о ненадлежащем содержании имущества многоквартирных домов в городе Старый Крым и селе Первомайском Кировского района. Жильцы жалуются, что на стенах имеются следы плесени, а также следы протекания дождевой воды.

В ходе проверки будет дана оценка полноте принимаемых органами местного самоуправления мер по соблюдению прав граждан, проживающих в многоквартирных домах, а также исполнению организацией, осуществляющей управление домами, обязанностей по надлежащему содержанию общего имущества, — сообщили в надзорном ведомстве.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.