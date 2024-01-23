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Прокуратура разбирается с состоянием и обслуживанием жилых домов

Прокуратура Крыма разбирается с состоянием и обслуживанием жилых домов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:24 23.01.2024

Прокуратура Крыма организовала проверку по информации, озвученной в сюжете телеканала «Крым24», о ненадлежащем содержании имущества многоквартирных домов в городе Старый Крым и селе Первомайском Кировского района. Жильцы жалуются, что на стенах имеются следы плесени, а также следы протекания дождевой воды.

В ходе проверки будет дана оценка полноте принимаемых органами местного самоуправления мер по соблюдению прав граждан, проживающих в многоквартирных домах, а также исполнению организацией, осуществляющей управление домами, обязанностей по надлежащему содержанию общего имущества, — сообщили в надзорном ведомстве.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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