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Прокуратура разбирается в обстоятельствах гибели женщины на пожаре

Прокуратура Крыма разбирается в обстоятельствах гибели женщины на пожаре

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:53 12.03.2024

Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств пожара в СНТ «Союз» Бахчисарайского района, в котором погибла женщина

11 марта 2024 года, поступило сообщение о возгорании в вагончике, в котором проживала местная жительница. После тушения обнаружено тело женщины, — отметили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты доследственной проверки взяты под контроль в прокуратуре Крыма.

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Прокуратура Крыма разбирается в обстоятельствах гибели женщины на пожаре

Фото: прокуратура РК.

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