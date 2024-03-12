Прокуратура Крыма разбирается в обстоятельствах гибели женщины на пожаре

Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств пожара в СНТ «Союз» Бахчисарайского района, в котором погибла женщина

11 марта 2024 года, поступило сообщение о возгорании в вагончике, в котором проживала местная жительница. После тушения обнаружено тело женщины, — отметили в надзорном ведомстве.