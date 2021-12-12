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Прокуратура Крыма взяла на контроль проверку ДТП в Джанкойском районе, в котором пострадали дети
Фото: МВД по РК

Прокуратура Крыма взяла на контроль проверку ДТП в Джанкойском районе, в котором пострадали дети

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 18:45 12.12.2021

Прокуратура Крыма взяла на контроль ход и результаты проверки, организованной органами внутренних дел, по факту ДТП в Джанкойском районе с участием несовершеннолетних. Об это аварии —  ЗДЕСЬ.

Предварительно установлено, что вчера, 10 декабря 2021 года, водитель мотоцикла, двигаясь по ул. Ленина в с. Стальное, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов, которые двигались по обочине дороги. В результате происшествия пострадали несовершеннолетние 2010 и 2020 г.р., а также девушка 2003 г.р., которые госпитализированы в учреждение здравоохранения. Женщина, являющаяся матерью пострадавших, телесных повреждений не получила.

Прокуратурой будут установлены все обстоятельства произошедшего, кроме того будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, — сообщили в надзорном ведомстве.

При установлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты организованных мероприятий взят руководством прокуратуры Крыма под личный контроль.

Прокуратура Крыма взяла на контроль проверку ДТП в Джанкойском районе, в котором пострадали дети

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