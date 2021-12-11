В Джанкойском районе в ДТП пострадали дети-пешеходы. В том числе — малыш в коляске

Сотрудники полиции в Джанкойском районе проводят проверку по факту ДТП, в результате которого пострадали пешеходы 2003, 2010, 2020 года рождения.

По предварительным данным 10.12.2021 в 23:20 41-летний мужчина — водитель мотоцикла «Днепр-11», двигаясь в с. Болотное в направлении с. Озерки, допустил наезд на пешеходов, которые двигались по проезжей части во встречном ему направлении. В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшее в медицинское учреждение. У водителя установлено состояние опьянения. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.