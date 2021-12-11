Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | В Джанкойском районе в ДТП пострадали дети-пешеходы. В том числе — малыш в коляске

crimeapress_news



реклама в крыму
В Джанкойском районе в ДТП пострадали дети-пешеходы. В том числе - малыш в коляске

В Джанкойском районе в ДТП пострадали дети-пешеходы. В том числе — малыш в коляске

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 23:22 11.12.2021

Сотрудники полиции в Джанкойском районе проводят проверку по факту ДТП, в результате которого пострадали пешеходы 2003, 2010, 2020 года рождения.

По предварительным данным 10.12.2021 в 23:20 41-летний мужчина — водитель мотоцикла «Днепр-11», двигаясь в с. Болотное в направлении с. Озерки, допустил наезд на пешеходов, которые двигались по проезжей части во встречном ему направлении. В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшее в медицинское учреждение. У водителя установлено состояние опьянения. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

В Джанкойском районе в ДТП пострадали дети-пешеходы. В том числе - малыш в коляске В Джанкойском районе в ДТП пострадали дети-пешеходы. В том числе - малыш в коляске В Джанкойском районе в ДТП пострадали дети-пешеходы. В том числе - малыш в коляске В Джанкойском районе в ДТП пострадали дети-пешеходы. В том числе - малыш в коляске

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Джанкойском районе в ДТП пострадали дети-пешеходы. В том числе - малыш в коляске

Сейчас!
В Севастополе передано в суд уголовное дело в отношении группы наркосбытчиков

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:

<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.