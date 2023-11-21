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Прокуратура взяла на контроль расследование в Белогорском районе

Прокуратура Крыма взяла на контроль расследование ДТП в Белогорском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:22 21.11.2023

Прокуратура Крыма контролирует проверку обстоятельств ДТП с участием трех автомобилей в Белогорском районе.

По предварительной информации, сегодня, 21 ноября 2023 года, водитель автомобиля «Газель», двигаясь в утомленном состоянии по трассе «Таврида» вблизи с. Межгорье в сторону г. Симферополя, заснул, в результате чего совершил столкновение с ранее припаркованным на обочине большегрузом «Скания», от удара вновь выехал на полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Веста». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека, которые в настоящее время госпитализированы в учреждение здравоохранения, — сообщили в надзорном ведомстве.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Белогорского района Валентин Чуприна.

В настоящее время проводится поверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия, — подчеркнули в прокуратуре.

Прокуратура Крыма взяла на контроль расследование ДТП в Белогорском районе

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