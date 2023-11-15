Прокуратура настояла. В Керчи отремонтирован подъезд дома, где проживает ветеран  

Прокуратура Керчи по обращению ветерана Великой Отечественной войны провела проверку исполнения требований законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома.

Установлено, что в многоквартирном доме, в котором проживает ветеран, общедомовое имущество содержится ненадлежащим образом. Имеет место прорыв канализационной трубы, проходящей в подъезде многоквартирного дома, в связи с чем происходит замокание стены квартиры, в которой проживает ветеран. В целях восстановления нарушенных прав заявителя надзорным ведомством в адрес управляющей организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, — рассказали в прокуратуре.