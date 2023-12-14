Прокуратура «простимулировала» застройщика жилого комплекса «Черника» в Симферополе

Первый заместитель прокурора Крыма Павел Смагоринский выехал на территорию строящегося жилого комплекса «Черника» в Симферополе, где провел прием граждан (дольщиков). Совместно с представителем фирмы-застройщика он осмотрел строительную площадку, возводимые корпуса многоквартирного дома.

В ходе проведенных проверок установлено, что застройщиком жилого комплекса «Черника» допущены нарушения сроков введения многоквартирных домов в районе ул. Киевской в г. Симферополе в эксплуатацию. Помимо этого, фирмой-застройщиком нарушен порядок монтажа арматурных конструкций, отклонение от проектных решений при обустройстве плит перекрытия подвальных этажей, дверных и оконных проемов. По указанным фактам прокуратурой Киевского района г. Симферополя в адрес застройщика внесено представление, — сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

Уточняется, что по инициативе прокуратуры района генеральный директор фирмы привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов). По итогам принятого комплекса мер прокурорского реагирования застройщиком активизированы темпы строительства.

Кроме того, первый заместитель прокурора республики провел личный прием граждан-участников долевого строительства, которые рассказали о проблемах при строительстве указанного жилого комплекса. Павел Смагоринский дал ряд поручений по поступившим обращениям.

Ход строительства, а также ввод домов в эксплуатацию поставлены на контроль в прокуратуре.

Фото и материалы: пресс-служба прокуратуры РК.