Прокуратура проверила ход строительства крытого катка в Севастополе

Прокуратура Севастополя осуществляет надзорное сопровождение реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», в рамках которой в Севастополе осуществляется строительство крытого катка с искусственным льдом в районе пересечения улиц Генерала Мельника и Лабораторное шоссе.

Заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры города Алесь Павловский, прокурор Нахимовского района Дмитрий Рейх и другие работники прокуратуры с выездом на место проверили ход выполнения работ.

Государственный контракт по данному объекту заключен между ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» и ООО «Асгард». На данный момент строительная готовность объекта составляет 68 %.

Непосредственно на строительной площадке проведено рабочее совещание с участием представителей Управления по реализации федеральной целевой программы развития города Севастополя, заказчика и подрядчика по контракту. С целью обеспечения соблюдения сроков, установленных контрактом, прокуратура Нахимовского района объявила подрядной организации предостережение о недопустимости нарушений законодательства о контрактной системе в сфере государственных закупок. Также работники прокуратуры акцентировали внимание заказчика – ГКУ «ЕДКС» – на необходимости обеспечить постоянный строгий контроль за ходом строительных работ.

Практика выездных прокурорских проверок реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» на территории Севастополя продолжается.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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