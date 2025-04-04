Прокуратура проверила ход строительства в Байдарской долине газопроводов

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя осуществляет надзорное сопровождение хода реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» при строительстве газопроводов в Байдарской долине.

Заместитель прокурора района Николай Чистяков проверил динамику исполнения государственных контрактов по газификации 2 очереди, а также по газификации сел Родное, Передовое и Россошанка. Проверка проведена непосредственно с выездом на объекты с участием представителей заказчика – ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» и подрядчиков: ООО «Байдербетон-плюс», ООО «МирТек» и ООО «СитиГазСтрой».

Срок исполнения государственного контракта по газификации Байдарской долины 2 очереди перенесен с 2024 на декабрь 2025 года. В настоящее время готовность составляет 75 %.

Строительные работы в селах Родное, Передовое и Россошанка производятся в соответствии с планами-графиками, на объектах задействовано необходимое количество инженерно-технических работников, рабочих и единиц техники.

По итогам выезда прокуратура района объявила подрядчикам предостережения о недопустимости нарушений закона при исполнении данных государственных контрактов. В связи с недостаточным контролем за ходом работ со стороны заказчика в ГКУ «ЕДКС» внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Реализация государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» при строительстве газопроводов в Байдарской долине остается под надзором прокуратуры.

источник: пресс-служба прокуратура Севастополя

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