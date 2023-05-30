Прокуратура проверяет обстоятельства падения дерева на женщину в Симферополе

По поручению прокуратуры Крыма организована проверка соблюдения требований законодательства в связи с падением дерева на женщину в Симферополе. Об этом инциденте — ЗДЕСЬ. На улице Киевской дерево упало на проходящую женщину. С различными травмами она госпитализирована.

Прокуратурой будет проверено соблюдение местной администрацией правил благоустройства при содержании зеленых насаждений на территории города. Помимо этого, будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц, коммунальных служб и организаций. В случае установления фактов нарушения закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, — сообщили в крымской прокуратуре.

О том, как коммунальщики Симферополя сегодня ликвидировали последствия непогоды — ЗДЕСЬ.

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