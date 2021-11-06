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Прокуратура проводит проверку по факту ДТП на автодороге «Андреевка – Солнечный»

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП на автодороге «Андреевка – Солнечный»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 19:12 06.11.2021

Прокуратура Севастополя организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с ДТП, которое произошло сегодня, в 14:34 на автодороге «Андреевка – Солнечный».

В результате столкновения автобуса, следовавшего по маршруту 42 (пл. Захарова — п. Андреевка) и легкового автомобиля погиб водитель легкового автомобиля 1992 года рождения. Также травмы получили 5 человек, находившихся в автобусе, — сообщили в прокуратуре.

На место происшествия выехал прокурор Нахимовского района Севастополя Александр Гоголев. Ход процессуальной проверки, которая проводится по данному факту органами внутренних дел взят под контроль.

Прокуратурой также будет проверено исполнение требований законодательства о транспортной безопасности при осуществлении пассажирских перевозок на указанном маршруте.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП на автодороге «Андреевка – Солнечный»

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