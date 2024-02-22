Прокуратура разобралась и со сходом грунта на Южнобережном шоссе в Ялте, и с незаконной стройкой

Прокуратура Республики Крым провела проверку в связи с обвалом грунта в районе Южнобережного шоссе 2-Б в Ялте.

Установлено, вследствие незаконного проведения земляных работ по указанному выше адресу, возникла аварийно-опасная ситуация. В связи с ненадлежащей организацией муниципального земельного контроля прокуратура города Ялты в адрес главы местной администрации внесла представление, — сообщили в прокуратуре.

Ничего нового? О том, что причиной обвала склона стала стройка, говорила ранее глава администрации Ялты Янина Павленко. Она же подтвердила, что и сама стройка, мягко говоря, самовольная.

Работы шли без разрешений. Под угрозой оказался дом на соседнем участке – обвал подступился к нему на опасное расстояние. Но и этот четырехэтажный объект спорный — по бумагам 100 квадратов предназначались под гараж. Выросшая «махина» дала дополнительную нагрузку. Строение люди приобрели год назад, с их слов, как жилой дом, — рассказала в январе Павленко.

Сносить? Полномочия у городских властей, всяко, есть, но с постановлением прокуратуры – наверняка. Впрочем, скорее всего, и даже наверняка, у хозяина «новостроя» своя правда имеется.