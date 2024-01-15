Обвал в Большой Ялте. На Южнобережном шоссе просела часть склона

В Большой Ялте, в районе дома №2Б на Южнобережном шоссе обвалилась часть склона. Причина – строительные работы. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Работы шли без разрешений. Под угрозой оказался дом на соседнем участке – обвал подступился к нему на опасное расстояние. Но и этот четырехэтажный объект спорный — по бумагам 100 квадратов предназначались под гараж. Выросшая «махина» дала дополнительную нагрузку. Строение люди приобрели год назад, с их слов, как жилой дом, — рассказала Павленко.

По ее словам, вопросов в этой истории больше, чем ответов.

Впереди огромная работа с документами и выявлением виновных. Но пока главное — предотвратить дальнейшее сползание грунта. По рекомендациям противооползневого управления приступили к укреплению и подсыпке склона, далее будет разработан проект по капитальным работам. Ситуацию держу на контроле и призываю ялтинцев не начинать строительных работ, не имея на то разрешений. Рельеф сложный – могут быть неприятные сюрпризы. Также о подобных фактах прошу сообщать в наш мунконтроль, — резюмировала глава администрации Ялты.