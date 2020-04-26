Прокуратура Севастополя организовала «горячие линии» по нарушениям социальных прав граждан

В органах прокуратуры Севастополя начался прием звонков на телефоны «горячей линии» по вопросам соблюдения социальных прав граждан.
С помощью «горячей линии» граждане могут дистанционно сообщить в прокуратуру информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи, необоснованном росте цен на социально значимые продовольственные товары, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.
Кроме того, принимаются звонки по вопросам исполнения трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также о нарушениях прав граждан на предоставление мер социальной поддержки, — отметили в прокуратуре.
Обратиться в прокуратуру с помощью «горячей линии» можно в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00, а по пятницам с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45.
Прием звонков осуществляется по телефонам:
+7-978-000-14-53 – в прокуратуре города Севастополя;
63-73-67 – в прокуратуре Балаклавского района;
41-64-04 – в прокуратуре Гагаринского района;
54-83-70 – в прокуратуре Ленинского района;
49-27-15 – в прокуратуре Нахимовского района.
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