Прокуратура Севастополя организовала «горячие линии» по нарушениям социальных прав граждан

В органах прокуратуры Севастополя начался прием звонков на телефоны «горячей линии» по вопросам соблюдения социальных прав граждан.

С помощью «горячей линии» граждане могут дистанционно сообщить в прокуратуру информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи, необоснованном росте цен на социально значимые продовольственные товары, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

Кроме того, принимаются звонки по вопросам исполнения трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также о нарушениях прав граждан на предоставление мер социальной поддержки, — отметили в прокуратуре.