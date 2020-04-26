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Прокуратура Севастополя организовала «горячие линии» по нарушениям социальных прав граждан

Прокуратура Севастополя организовала «горячие линии» по нарушениям социальных прав граждан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 16:37 26.04.2020

В органах прокуратуры Севастополя начался прием звонков на телефоны «горячей линии» по вопросам соблюдения социальных прав граждан.

С помощью «горячей линии» граждане могут дистанционно сообщить в прокуратуру информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи, необоснованном росте цен на социально значимые продовольственные товары, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

Кроме того, принимаются звонки по вопросам исполнения трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также о нарушениях прав граждан на предоставление мер социальной поддержки, — отметили в прокуратуре.

Обратиться в прокуратуру с помощью «горячей линии» можно в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00, а по пятницам с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45.

Прием звонков осуществляется по телефонам:

+7-978-000-14-53 – в прокуратуре города Севастополя;

63-73-67 – в прокуратуре Балаклавского района;

41-64-04 – в прокуратуре Гагаринского района;

54-83-70 – в прокуратуре Ленинского района;

49-27-15 – в прокуратуре Нахимовского района.

Прокуратура Севастополя организовала «горячие линии» по нарушениям социальных прав граждан

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