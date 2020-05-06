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Прокуратура Севастополя помогла горожанину получить статус ветерана Великой Отечественной войны

Прокуратура Севастополя помогла горожанину получить статус ветерана Великой Отечественной войны

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:51 06.05.2020

Прокуратура Севастополя провела проверку соблюдения прав инвалида на получение мер социальной поддержки, предусмотренных для ветеранов Великой Отечественной войны.

Установлено, что местный житель, являющийся инвалидом 2 группы по заболеванию, полученному в детском возрасте вследствие военных действий в годы Великой Отечественной войны, обратился в Управление труда и социальной защиты населения Нахимовского района г. Севастополя с заявлением о выдаче удостоверения ветерана. Чиновники необоснованно отказали мужчине. В связи с этим прокуратура внесла директору регионального департамента представление. После принятия мер прокурорского реагирования заявителю выдано удостоверение ветерана – участника Великой Отечественной войны. Ему выплачена материальная помощь ко Дню Победы, а также назначены предусмотренные законодательством меры социальной поддержки, — сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Прокуратура Севастополя помогла горожанину получить статус ветерана Великой Отечественной войны

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