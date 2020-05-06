Прокуратура Севастополя помогла горожанину получить статус ветерана Великой Отечественной войны

Прокуратура Севастополя провела проверку соблюдения прав инвалида на получение мер социальной поддержки, предусмотренных для ветеранов Великой Отечественной войны.

Установлено, что местный житель, являющийся инвалидом 2 группы по заболеванию, полученному в детском возрасте вследствие военных действий в годы Великой Отечественной войны, обратился в Управление труда и социальной защиты населения Нахимовского района г. Севастополя с заявлением о выдаче удостоверения ветерана. Чиновники необоснованно отказали мужчине. В связи с этим прокуратура внесла директору регионального департамента представление. После принятия мер прокурорского реагирования заявителю выдано удостоверение ветерана – участника Великой Отечественной войны. Ему выплачена материальная помощь ко Дню Победы, а также назначены предусмотренные законодательством меры социальной поддержки, — сообщили в пресс-службе ведомства.