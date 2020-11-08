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Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту смертельного ДТП в Орловке
Фото: Полина Миронова, ВК, Автопартнер Крым

Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту смертельного ДТП в Орловке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:59 08.11.2020

Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в сентябре текущего года в посёлке Орловка на пешеходном переходе. В результате наезда микроавтобуса погибла жительница Москвы, её муж получил телесные повреждения.

Дана оценка действиям и решениям органов предварительного расследования по результатам рассмотрения сообщения о ДТП. Установлено, что в ходе доследственной проверки обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в полном объёме не выяснены, законное и обоснованное процессуальное решение не принято, – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Руководителю следственного управления УМВД РФ по Севастополю внесено требование об устранении нарушений закона. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле.

Это ДТП произошло в севастопольской Орловке 11 сентября. Семейную пару микроавтобус «Mercedes» сбил на пешеходном переходе. По версии водителя пешеходы (пожилые люди) появились на проезжей части слишком неожиданно. Родственники пострадавших убеждены: оправдания бессмысленны — пару сбили прямо на «зебре». Со временем в возбуждении уголовного дела почему-то было отказано.

Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту смертельного ДТП в Орловке

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