Прокуратура Севастополя проводит проверку по информации о длительном ожидании «Скорой помощи»

Об этом вопиющем случае сообщили соцсети и СМИ Севастополя. Подробности истории — ЗДЕСЬ , вкратце – неоднократный вызов «Скорой помощи» в село Орлиное не дал результата. Медики приехали слишком поздно. Скончался 44-летний мужчина. Насколько уместен и объясним ответ: «не хватает бригад «неотложки»? Разберется прокуратура.

В связи с публикацией в средствах массовой информации сообщения, свидетельствующего о нарушении прав гражданина на охрану здоровья, неоказании своевременной медицинской помощи и наступлении смерти человека, прокуратурой города организована проверка исполнения требований законодательства в рассматриваемой сфере. В ходе проверки будет дана оценка деятельности работников учреждений здравоохранения города Севастополя, — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.