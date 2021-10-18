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Прокуратура Севастополя проводит проверку по информации о длительном ожидании «Скорой помощи»
Фото: ЦГКС

Прокуратура Севастополя проводит проверку по информации о длительном ожидании «Скорой помощи»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:33 18.10.2021

Об этом вопиющем случае сообщили соцсети и СМИ Севастополя. Подробности истории —  ЗДЕСЬ, вкратце – неоднократный вызов «Скорой помощи» в село Орлиное не дал результата. Медики приехали слишком поздно. Скончался 44-летний мужчина. Насколько уместен и объясним ответ: «не хватает бригад «неотложки»? Разберется прокуратура.

В связи с публикацией в средствах массовой информации сообщения, свидетельствующего о нарушении прав гражданина на охрану здоровья, неоказании своевременной медицинской помощи и наступлении смерти человека, прокуратурой города организована проверка исполнения требований законодательства в рассматриваемой сфере. В ходе проверки будет дана оценка деятельности работников учреждений здравоохранения города Севастополя, — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Севастополя проводит проверку по информации о длительном ожидании «Скорой помощи»

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