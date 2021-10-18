Прокуратура Севастополя проводит проверку по информации о длительном ожидании «Скорой помощи»

Об этом вопиющем случае сообщили соцсети и СМИ Севастополя. Подробности истории —
В связи с публикацией в средствах массовой информации сообщения, свидетельствующего о нарушении прав гражданина на охрану здоровья, неоказании своевременной медицинской помощи и наступлении смерти человека, прокуратурой города организована проверка исполнения требований законодательства в рассматриваемой сфере. В ходе проверки будет дана оценка деятельности работников учреждений здравоохранения города Севастополя, — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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