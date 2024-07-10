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Прокуратура Севастополя озадачена состоянием дел на полигоне ТКО в Первомайской балке
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Прокуратура Севастополя озадачена состоянием дел на полигоне ТКО в Первомайской балке

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 18:35 10.07.2024

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Южного межрегионального управления Росприроднадзора проверила деятельность регионального оператора по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов «Первомайская балка» в г. Инкермане.

Установлено, что при размещении отходов ненадлежащим образом  обеспечивается технологический цикл эксплуатации одной из карт полигона. Кроме того, предприятие не разместило на полигоне дегазационные трубы, обеспечивающие охрану атмосферного воздуха, а имеющийся водовыпуск, рассеивающий ливневые воды, не отвечает требованиям проектной документации. Прилегающая к полигону территория лесного фонда засорена бытовыми отходами, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Природоохранный прокурор возбудил в отношении должностного лица ООО «Благоустройство города Севастополь» дела об административных правонарушениях по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов) и чч. 4, 7 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

Рассмотрев материалы дел, Южное МРУ Росприроднадзора привлекло виновное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

С целью устранения нарушений природоохранный прокурор направил в Ленинский районный суд г. Севастополя исковое заявление о возложении на ООО «БГС» обязанности обустроить на полигоне дегазационные трубы и рассеивающий выпуск сточных вод в соответствии с проектной документацией. Кроме того, прокуратура города внесла представление по данным вопросам в Правительство Севастополя.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений закона находится на контроле надзорного ведомства.

источник: пресс-служба Прокуратуры Севастополя 

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