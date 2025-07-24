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Прокуратура Севастополя помогает жертве дистанционных мошенников вернуть жилье

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 16:40 24.07.2025

Прокуратура города Севастополя в судебном порядке отстаивает права 76-летней местной жительницы, потерявшей две квартиры в результате действий дистанционных мошенников.

Установлено, что в ноябре 2024 года пожилой женщине позвонили неизвестные лица, представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали оказать содействие в разоблачении «черных риелторов». Под этим предлогом якобы в рамках оперативных мероприятий они убедили ее продать принадлежащие ей две квартиры на ул. Адмирала Юмашева и Ерошенко. Лжеправоохранители пообещали, что после задержания преступников квартиры останутся в ее собственности.

Под влиянием обмана и психологического давления женщина продала свою недвижимость по существенно заниженной цене, а все вырученные средства отдала курьеру телефонных мошенников, представившемуся сотрудником Центрального банка.

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Таким образом, пенсионерка лишилась жилья общей среднерыночной стоимостью 15,4 млн рублей.

По данному факту следственным управлением УМВД России по г. Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Для восстановление прав потерпевшей прокуратура города предъявила в суд исковое заявление о признании сделок купли-продажи двух квартир недействительными. Иск прокурора рассматривает Гагаринский районный суд г. Севастополя.

Ход расследования уголовного дело взят на контроль.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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