Прокуратура Севастополя помогает жертве дистанционных мошенников вернуть жилье

Прокуратура города Севастополя в судебном порядке отстаивает права 76-летней местной жительницы, потерявшей две квартиры в результате действий дистанционных мошенников.

Установлено, что в ноябре 2024 года пожилой женщине позвонили неизвестные лица, представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали оказать содействие в разоблачении «черных риелторов». Под этим предлогом якобы в рамках оперативных мероприятий они убедили ее продать принадлежащие ей две квартиры на ул. Адмирала Юмашева и Ерошенко. Лжеправоохранители пообещали, что после задержания преступников квартиры останутся в ее собственности.

Под влиянием обмана и психологического давления женщина продала свою недвижимость по существенно заниженной цене, а все вырученные средства отдала курьеру телефонных мошенников, представившемуся сотрудником Центрального банка.

Таким образом, пенсионерка лишилась жилья общей среднерыночной стоимостью 15,4 млн рублей.

По данному факту следственным управлением УМВД России по г. Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Для восстановление прав потерпевшей прокуратура города предъявила в суд исковое заявление о признании сделок купли-продажи двух квартир недействительными. Иск прокурора рассматривает Гагаринский районный суд г. Севастополя.

Ход расследования уголовного дело взят на контроль.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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