Прокуратура Севастополя приглашает школьников к участию в региональном конкурсе «Правовой брейн-ринг»

Прокуратура города Севастополя совместно с ГБОУ ЦДО «Малая академия наук» проводит региональный конкурс «Правовой брейн-ринг» среди учащихся 9-10 классов общеобразовательных школ.

Конкурс проводится в два этапа:

полуфиналы среди школ каждого района;

финал среди школ-победителей полуфинальных туров.

Полуфиналы состоятся 9, 14, 16 и 21 ноября в школах Ленинского, Гагаринского, Нахимовского и Балаклавского районов.

Дата финальной встречи – 30 ноября 2023 года.

Участниками конкурса «Правовой брейн-ринг» являются команды из 6 человек, представляющие школы и гимназии города. Для участия в конкурсе учреждению среднего общего образования – участнику необходимо пройти регистрацию в онлайн-формате, заполнив заявку по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/652e75b984227c0ad59342f2/ .

Заявки принимаются до 7 ноября 2023 года включительно.

От одного образовательного учреждения может участвовать только одна команда. В заявке необходимо указать название учреждения и его команды, данные о капитане, членах команды и тренере (при наличии).

Все условия проведения конкурса изложены в совместном распоряжении прокурора города Севастополя и директора ГБОУ ЦДО «Малая академия наук», размещенном на официальном сайте прокуратуры города Севастополя. (https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_92/documents?item=91264813)

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Конкурс проводится прокуратурой в рамках работы по правовому просвещению. Профилактика совершения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры.

Повышение юридической осведомленности учащихся является важной составляющей привития стандартов законопослушного поведения и повышения правовой культуры в целом.

Целью конкурса является повышение уровня правовой грамотности учащихся, углубление знаний о Конституции Российской Федерации, а также выявление и поддержка талантливых школьников.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя