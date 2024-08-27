Прокуратура Севастополя проверяет процесс ремонта оборудования детской площадки в Комсомольском парке

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя провела проверку по публикации в социальных сетях о ненадлежащем состоянии детской площадки в Комсомольском парке им. Марии Байды.

Установлено, что оборудование площадки, в том числе сетки и другие гибкие элементы, предназначенные для лазания, имели острые углы. Также выявлено отсутствие заклепок, ограничивающих доступ к местам соединения деталей оборудования, нарушения целостности сетки, шероховатые поверхности, следы коррозии. Непринятие мер к устранению указанных недостатков представляло угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей. Данный объект находится на содержании ГБУ «Парки и скверы», в связи с чем прокуратура района внесла директору учреждения представление об устранении нарушений закона, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранены. Произведен ремонт оборудования и креплений, выполнено окрашивание отдельных элементов. Контроль за своевременностью проведения мероприятий по содержанию детской площадки усилен.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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