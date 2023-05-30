добавить объявление
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | Прокуратура Севастополя разбирается с проблемным недостроем на проспекте Ген. Острякова

crimeapress_news

реклама в крыму
Прокуратура Севастополя разбирается с проблемным недостроем на проспекте Острякова

Прокуратура Севастополя разбирается с проблемным недостроем на проспекте Ген. Острякова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:39 30.05.2023

30 мая прокурор Севастополя Максим Жук провел выездной прием граждан – пайщиков жилищно-строительного кооператива «Остряково», в ходе которого рассмотрены вопросы завершения строительства многоквартирных домов по адресу: проспект Генерала Острякова, 244. Встреча состоялась непосредственно на строительной площадке. На прием обратился 21 человек.

Прокуратура Севастополя разбирается с проблемным недостроем на проспекте Острякова

Совместно с прокурором города на место выехали его первый заместитель Дмитрий Теллин, исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено, директор Фонда города Севастополя по защите прав граждан – участников долевого строительства Владимир Форманчук, представители Департамента капитального строительства города, подрядной организации, прокурор Ленинского района и работники прокуратуры, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Севастополя разбирается с проблемным недостроем на проспекте Острякова

Недостроенный жилой комплекс по пр. Генерала Острякова, 244 включен в  Единый реестр проблемных объектов. Сдача домов в эксплуатацию должна была состояться еще до марта 2014 года, однако до настоящего времени получить ключи от своих квартир не могут более 170 семей.

Прокуратура Севастополя разбирается с проблемным недостроем на проспекте Острякова

В ходе прокурорских проверок установлено, что длительное неисполнение ЖСК «Остряково» обязательств по завершению строительства сопровождалось «двойными» продажами помещений. По этим фактам по материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследование которого еще не завершено.

Прокуратура Севастополя разбирается с проблемным недостроем на проспекте Острякова

В 2021 – 2022 годах прокуратурой и правительством Севастополя принят ряд мер, направленных на восстановление прав дольщиков. В июне 2022 года земельный участок по указанному адресу передан региональному Фонду. Предусмотрено финансирование достройки за счет бюджета города и ППК «Фонд развития территорий». К выполнению строительства привлечена подрядная организация.

В ходе встречи с прокурором города граждан интересовали вопросы о сроках сдачи домов в эксплуатацию, особенностях проведения работ по достройке объекта, порядке восстановления прав участников строительства, которые должны были получить в собственность нежилые помещения в этих же зданиях, расследовании уголовного дела, — сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Прокуратура Севастополя разбирается с проблемным недостроем на проспекте Острякова

Подчеркивается, что пайщики получили необходимые разъяснения. Также приняты письменные обращения, по которым организованы прокурорские проверки. Максим Жук поручил прокурору района ежемесячно выезжать на строительную площадку для проверки динамики хода работ. Кроме того, прокуратурой взят на контроль вопрос финансирования строительства.

Узнайте больше:  Прокуратура проверяет обстоятельства падения дерева на женщину в Симферополе

Прокуратура Севастополя разбирается с проблемным недостроем на проспекте Острякова

Этот объект мы оставляем на контроле вплоть до его полного ввода в эксплуатацию. Работа будет продолжена вместе с правительством города. Прокуратурой города будет обеспечено постоянное надзорное сопровождение всех мероприятий по завершению строительства и восстановлению прав пайщиков, – заверил участников встречи прокурор Севастополя.

Прокуратура Севастополя разбирается с проблемным недостроем на проспекте Острякова

Фото и материалы: пресс-служба прокуратуры Севастополя.

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма