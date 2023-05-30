Прокуратура Севастополя разбирается с проблемным недостроем на проспекте Ген. Острякова

30 мая прокурор Севастополя Максим Жук провел выездной прием граждан – пайщиков жилищно-строительного кооператива «Остряково», в ходе которого рассмотрены вопросы завершения строительства многоквартирных домов по адресу: проспект Генерала Острякова, 244. Встреча состоялась непосредственно на строительной площадке. На прием обратился 21 человек.

Совместно с прокурором города на место выехали его первый заместитель Дмитрий Теллин, исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено, директор Фонда города Севастополя по защите прав граждан – участников долевого строительства Владимир Форманчук, представители Департамента капитального строительства города, подрядной организации, прокурор Ленинского района и работники прокуратуры, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Недостроенный жилой комплекс по пр. Генерала Острякова, 244 включен в Единый реестр проблемных объектов. Сдача домов в эксплуатацию должна была состояться еще до марта 2014 года, однако до настоящего времени получить ключи от своих квартир не могут более 170 семей.

В ходе прокурорских проверок установлено, что длительное неисполнение ЖСК «Остряково» обязательств по завершению строительства сопровождалось «двойными» продажами помещений. По этим фактам по материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследование которого еще не завершено.

В 2021 – 2022 годах прокуратурой и правительством Севастополя принят ряд мер, направленных на восстановление прав дольщиков. В июне 2022 года земельный участок по указанному адресу передан региональному Фонду. Предусмотрено финансирование достройки за счет бюджета города и ППК «Фонд развития территорий». К выполнению строительства привлечена подрядная организация. В ходе встречи с прокурором города граждан интересовали вопросы о сроках сдачи домов в эксплуатацию, особенностях проведения работ по достройке объекта, порядке восстановления прав участников строительства, которые должны были получить в собственность нежилые помещения в этих же зданиях, расследовании уголовного дела, — сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Подчеркивается, что пайщики получили необходимые разъяснения. Также приняты письменные обращения, по которым организованы прокурорские проверки. Максим Жук поручил прокурору района ежемесячно выезжать на строительную площадку для проверки динамики хода работ. Кроме того, прокуратурой взят на контроль вопрос финансирования строительства.

Этот объект мы оставляем на контроле вплоть до его полного ввода в эксплуатацию. Работа будет продолжена вместе с правительством города. Прокуратурой города будет обеспечено постоянное надзорное сопровождение всех мероприятий по завершению строительства и восстановлению прав пайщиков, – заверил участников встречи прокурор Севастополя.

Фото и материалы: пресс-служба прокуратуры Севастополя.

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