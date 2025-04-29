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Полиция Крыма напоминает: онлайн-мошенники «охотятся» за вашими деньгами. Статистика недели
Иллюстрация: pxhere.com

Прокуратура Севастополя с начала года предъявила 23 исковых заявления к дропперам

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:54 29.04.2025

Прокуратура Севастополя в судебном порядке защищает права людей, пострадавших от действий телефонных мошенников.

Зачастую по указанию злоумышленников потерпевшие, не зная того, переводят деньги дропперам, то есть лицам, которые по тем или иным причинам, в том числе за плату, предоставили мошенникам доступ к своим банковским счетам. Обманутые граждане полагают, что перечисляют деньги на «безопасные счета» или, например, своим друзьям, родственникам, другим лицам. На самом же деле их сбережения поступают на банковские карты совершенно посторонних людей. В ходе расследования по таким уголовным делам удается установить владельцев этих карт. Денежные средства потерпевших, перечисленные дропперам, – это неосновательное обогащение. Закон позволяет взыскивать их с владельцев счетов и возвращать потерпевшему, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

С начала 2025 года в Севастополе прокуроры уже предъявили в суды 23 таких исковых заявления на общую сумму 4,5 млн рублей.

Следует отметить, что половина ответчиков – это молодежь до 23 лет. Самому молодому из них исполнилось 15 лет, и в итоге теперь его родителям придется вернуть более 100 тысяч рублей.

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Прокуратура города Севастополя предупреждает: не позволяйте посторонним лицам пользоваться вашими банковскими счетами.

Также не следует соглашаться на предложения незнакомых людей, которые убеждают вас перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Настоящие банковские работники и сотрудники правоохранительных органов никогда не предложат вам перечислить свои сбережения на «безопасный счет».

Будьте осторожны!

Наряду с такой распространенной мошеннической схемой, как «безопасный счет», появляются все новые способы отъема денег у граждан путем обмана. В частности, под предлогом:

  • привлечения к ответственности за финансирование терроризма;
  • замены домофонов;
  • замены приборов учета коммунальных ресурсов;
  • инвестиционной деятельности;
  • продления сроков действия договоров на оказание услуг мобильной связи.

Мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, работниками управляющих компаний.

В преддверии итоговой государственной аттестации все чаще используются  интернет-ресурсы, предлагающие школьникам ответы на вопросы ЕГЭ, которые в реальности распространяют вредоносное программное обеспечение с целью получения доступа к компьютерной информации потерпевших и дальнейшего хищения денежных средств с банковских счетов.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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