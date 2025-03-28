Прокуратура Севастополя следит за реализацией в городе национальных проектов

В прокуратуре Севастополя под председательством первого заместителя прокурора города Дмитрия Теллина проведено заседание межведомственной рабочей группы, по вопросам реализации 4 национальных проектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Кадры», «Инфраструктура для жизни».

В работе группы приняли участие сотрудники надзорного ведомства, руководители исполнительных органов города, УФК по г. Севастополю, Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю. Отмечено, что общий объем финансирования указанных национальных проектов на 2025 год предусмотрен в сумме 3,8 млрд рублей, большая часть из которых — 2 млрд руб., приходится на национальный проект «Инфраструктура для жизни». Рассмотрены вопросы завершения строительства поликлиники на 400 посещений в смену на ул. Молодых Строителей. Кроме того, в рамках национальных проектов в текущем году планируется закупка медицинского оборудования и лекарственных препаратов, осуществление выплат регионального материнского капитала при рождении второго ребенка, оказание помощи многодетным семьям, капитальный ремонт и переоснащение 4 учреждений культуры, а также объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, благоустройство общественных пространств. Предусмотрен ремонт двух дошкольных образовательных учреждений, 87 автомобильных дорог и 1 автомобильного моста, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.