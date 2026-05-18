Прокуратура Севастополя защитила жилищные права семьи с двумя несовершеннолетними детьми

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 11:33 18.05.2026

Прокуратура города Севастополя провела проверку по обращению местной жительницы по вопросу соблюдения жилищных прав ее семьи.

Установлено, что женщина с 2006 года зарегистрирована по месту проживания в квартире в многоквартирном доме на ул. Механизаторов, который ранее принадлежал сельскохозяйственному предприятию. Вместе с ней в жилом помещении зарегистрированы ее 16-летний сын и 14-летняя дочь-инвалид.

При этом право собственности на данную квартиру предыдущим собственником надлежащим образом не оформлено, в связи с чем семья не может реализовать право на ее приватизацию и улучшить условия проживания, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

После вмешательства прокуратуры препятствия устранены, квартира поставлена на государственный кадастровый учет.

источник: пресс-служба прокуратура Севастополя 

