Прокуратура Симферополя: организованы ежемесячные приемы участников СВО и челнов их семей

Прокуратурой города Симферополя совместно с прокуратурами районов города организованы ежемесячные приемы участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

Прием граждан осуществляется каждую вторую среду месяца:

прокуратурой города Симферополя по адресу: г. Симферополь, ул. Горького, 15;

прокуратурой Киевского района города Симферополя по адресу: г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского, 26;

прокуратурой Центрального района города Симферополя по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 11;

прокуратурой Железнодорожного района города Симферополя по адресу: г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 2а.

Прием граждан будет осуществляться в течение всего рабочего дня.

Данные меры предназначены для оказания своевременной правовой помощи участникам СВО и членам их семей, а также рассмотрения возникших у них вопросов.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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