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Прокуратура Симферополя: организованы ежемесячные приемы участников СВО и челнов их семей

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 16:18 13.01.2025

Прокуратурой города Симферополя совместно с прокуратурами районов города организованы ежемесячные приемы участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

Прием граждан осуществляется каждую вторую среду месяца:

  • прокуратурой города Симферополя по адресу: г. Симферополь, ул. Горького, 15;
  • прокуратурой Киевского района города Симферополя по адресу: г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского, 26;
  • прокуратурой Центрального района города Симферополя по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 11;
  • прокуратурой Железнодорожного района города Симферополя по адресу: г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 2а.
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Прием граждан будет осуществляться в течение всего рабочего дня.

Данные меры предназначены для оказания своевременной правовой помощи участникам СВО и членам их семей, а также рассмотрения возникших у них вопросов.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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