Прокуратура Симферополя: организованы ежемесячные приемы участников СВО и челнов их семей

Прокуратурой города Симферополя совместно с прокуратурами районов города организованы ежемесячные приемы участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.
Прием граждан осуществляется каждую вторую среду месяца:
- прокуратурой города Симферополя по адресу: г. Симферополь, ул. Горького, 15;
- прокуратурой Киевского района города Симферополя по адресу: г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского, 26;
- прокуратурой Центрального района города Симферополя по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 11;
- прокуратурой Железнодорожного района города Симферополя по адресу: г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 2а.
Прием граждан будет осуществляться в течение всего рабочего дня.
Данные меры предназначены для оказания своевременной правовой помощи участникам СВО и членам их семей, а также рассмотрения возникших у них вопросов.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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