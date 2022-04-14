реклама крым
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств массового ДТП в Симферополе

crimeapress_news



реклама в крыму


 Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств массового ДТП в Симферополе

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств массового ДТП в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:31 14.04.2022

Прокуратура Республики Крым контролирует проведение проверки в связи с ДТП в Симферополе с участием троллейбуса.

По предварительным данным ГИБДД, сегодня, 14 апреля 2022 года, автомобиль «Chevrolet Cruze», двигаясь по Ялтинскому шоссе в районе остановки «Пляж» (в районе Симферопольского водохранилища), не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Volkswagen Polo», после транспортное средство отбросило на троллейбус и автомобиль «Nissan».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «Volkswagen Polo» доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь. 

В салоне общественного транспорта никто не пострадал. В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, — сообщили в надзорном ведомстве.

 Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств массового ДТП в Симферополе

Ход и результаты проверки взяты руководством прокуратуры на контроль.

Узнайте больше:  ДТП на Ялтинском шоссе: сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали произошедшего

 Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств массового ДТП в Симферополе

Фото: МВД по РК.

 

 


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.