 Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств массового ДТП в Симферополе

Прокуратура Республики Крым контролирует проведение проверки в связи с ДТП в Симферополе с участием троллейбуса.

По предварительным данным ГИБДД, сегодня, 14 апреля 2022 года, автомобиль «Chevrolet Cruze», двигаясь по Ялтинскому шоссе в районе остановки «Пляж» (в районе Симферопольского водохранилища), не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Volkswagen Polo», после транспортное средство отбросило на троллейбус и автомобиль «Nissan».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «Volkswagen Polo» доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь. В салоне общественного транспорта никто не пострадал. В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты проверки взяты руководством прокуратуры на контроль.

Фото: МВД по РК.