Прокурор города Севастополя и Уполномоченный по защите прав предпринимателей заключили Соглашение о взаимодействии

Соглашение о взаимодействии заключили прокурор города Севастополя Андрей Шевцов и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников

Предметом Соглашения является защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, предупреждение, выявление и устранение их нарушений. Для реализации этой задачи стороны договорились об использовании имеющихся правовых, информационных, научных, аналитических, методических и организационных ресурсов при планировании и проведении совместных мероприятий. Задачи по обеспечению гарантий государственной защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами являются общими как для прокуратуры, так и для Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Нередко сведения о нарушениях прав предпринимателей и необходимости принятия мер прокурорского реагирования поступают в прокуратуру города в ходе совместных мероприятий, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Заключая Соглашение, Андрей Шевцов и Илья Пестерников определили основы дальнейшей работы: обмен информацией, проведение совместных приемов субъектов хозяйствования и других встреч с их участием, в том числе выездных, сотрудничество в области правотворческой и просветительской деятельности.

Подписание Соглашения будет способствовать укреплению взаимодействия между прокуратурой города и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в г. Севастополе.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя