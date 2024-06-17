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Прокурор проверил колонию в Керчи

Прокурор Крыма проверил колонию в Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:29 17.06.2024

Прокурор Крыма Олег Камшилов провел плановую проверку в ФКУ КП-1 УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю (колония-поселение в Керчи). В этом исправительном учреждении отбывают наказания лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, а также за преступления небольшой или средней тяжести.

Олег Камшилов произвел обход территории, жилых помещений, коммунально-бытовых объектов колонии, в том числе недавно отремонтированного банно-прачечного комплекса. Изучено состояние соблюдения режимных требований в учреждении и материально-бытового обеспечения лиц, отбывающих наказание, с которыми прокурор пообщался лично, — сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: пресс-служба прокуратуры РК.

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