Прокурор Крыма проверил колонию в Керчи

Прокурор Крыма Олег Камшилов провел плановую проверку в ФКУ КП-1 УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю (колония-поселение в Керчи). В этом исправительном учреждении отбывают наказания лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, а также за преступления небольшой или средней тяжести.

Олег Камшилов произвел обход территории, жилых помещений, коммунально-бытовых объектов колонии, в том числе недавно отремонтированного банно-прачечного комплекса. Изучено состояние соблюдения режимных требований в учреждении и материально-бытового обеспечения лиц, отбывающих наказание, с которыми прокурор пообщался лично, — сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: пресс-служба прокуратуры РК.