Прокурор просит исправительные работы для обвиняемого в гибели журналистки Бабаевой в Крыму

Обвинение по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой запросило для подсудимого Игоря Малева 1 год и 9 месяцев исправительных работ. Об этом сообщил в ходе судебного заседания в Симферопольском районном суде представитель военной прокуратуры Черноморского флота, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Бабаева погибла 28 октября 2022 года в результате несчастного случая на учебно-тренировочном полигоне в Крыму. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подсудимый Игорь Малев свою вину признал и раскаялся в содеянном. «Прошу суд признать Малева Игоря Николаевича виновным и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 9 месяцев с удержанием 15% из его заработной платы в доход государства, — сообщил представитель обвинения. Он отметил, что у подсудимого нет отягчающих обстоятельств, однако есть смягчающие: ранее не привлекался к уголовной ответственности, характеризуется положительно.

Согласно показаниям подсудимого, при проведении занятий по тактической медицине с целью психологического воздействия на обучаемых он производил выстрелы из автомата АК-74 в землю на расстоянии от 1,5 до 2 м от человека, приближая обстановку к боевой. В результате рикошета от одного из таких выстрелов погибла журналистка.

Бабаева с 2013 по 2016 год была главным редактором интернет-портала «Газета.Ru». В августе 2019 года ее назначили руководителем регионального представительства МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

источник: ТАСС