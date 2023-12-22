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Прокурор проверил симферопольское СИЗО №1

Прокурор проверил симферопольское СИЗО №1

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:07 22.12.2023

20 декабря заместитель прокурора Республики Крым Андрей Кулагин провел плановую проверку в ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по РК и г. Севастополю.

Прокурор проверил симферопольское СИЗО №1

Совместно с руководством регионального управления Андрей Кулагин произвел обход территории, жилых помещений, медико-санитарной части и коммунально-бытовых объектов изолятора.

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Прокурор проверил симферопольское СИЗО №1

Изучено состояние соблюдения режимных требований, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения следственно-арестованных, с которыми заместитель прокурора пообщался лично, — сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

Прокурор проверил симферопольское СИЗО №1

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