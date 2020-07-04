Прокурор: три года условно; адвокаты: состава преступления нет. Очередной суд над «хозяином «Тайгана»

Состоялось очередное судебное заседание (длилось свыше 6 часов) с участием Олега Зубкова – учредителя и руководителя сафари-парка «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка». Сам он ведет счет этим заседаниям, уверяет – это было 660-м. Белогорский районный суд рассматривал дело об укусе посетительницы сафари-парка Ольги Соломиной. Именно оно в свое время привело Зубкова за решетку. Напомним, по факту нападения хищника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), парк львов до устранения нарушений закрыли. В суд дело поступило осенью 2019 года. 3 февраля все тот же Белогорский районный суд арестовал бизнесмена. 11 февраля Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения в отношении Зубкова, который неделю провел в СИЗО Симферополя.

Так или иначе, дело серьезное. Вот и 3 июля прокурор запросил для «хозяина «Тайгана» три года условно и 500 тысяч рублей штрафа. Также в иске фигурирует сумма 2,5 млн. рублей – возмещение морального ущерба пострадавшей.

Но адвокаты Зубкова и сам бизнесмен не теряют оптимизма. Говорят: прения были «поворотными».

Белогорский суд возобновил судебное следствие, приобщены к материалам уголовного дела материалы трех экспертиз, которые напрочь разбивают экспертизу симферопольскую. У судьи есть мнение специалистов, как крымских, так и специалистов высшей квалификации, – рассказал Олег Зубков.

Его адвокат Арман Петросян высказался еще более определенно:

У судьи есть достаточно аргументов как для оправдательного приговора, так и приговора, не связанного с лишением свободы.

Ну а Зубков заявил, что в этом деле «слишком много политики».

Когда я говорю о политике, это не значит, я прошу правильно понять, что здесь обязательно замешан Глава Республики. Как раз с Главой Республики мы и по этому поводу говорили, и есть понимание, и я доверяю Главе Республики. Просто есть силы в Крыму, помимо Главы Республики, которые влияют, к сожалению, на судей, диктуют им условия. Придет время, вы узнаете больше, сегодня не все можно говорить, — эмоционально высказался «хозяин «Тайгана».

Следующее заседание назначено на 9 июля, на нем продолжатся прения сторон.