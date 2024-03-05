Променять выходной на работу 8 Марта крымчане готовы лишь за дополнительную плату

Отмены Международного женского дня в России не хотят. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

В преддверии 8 Марта сервис решил выяснить (чисто гипотетически), не пора ли отменить праздник. Оказалось, остаться без Женского дня в календаре крымчане не хотят: 83% мужчин и 86% женщин высказались против отмены. Чуть больше тех, кому не нужен Международный женский день, — среди мужчин с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (17%): «Не очень хорошая история праздника, европейское происхождение». Впрочем, и среди них большинство против отмены 8 Марта.

Праздник праздником, но работа важнее. Трудиться в Международный женский день согласились бы 8 из 10 мужчин, работающихся по 5-дневному графику с выходными в субботу и воскресенье: 64% — за дополнительную плату, 8% — за отгулы, 7% — без каких-либо условий («Для меня работа — самый главный приоритет»).

Выйти на работу в Международный женский день готовы 2 из 3 женщин, занятых на 5-дневке: 56% — за дополнительную плату, 4% — за отгулы, 4% — просто так.

Отказаться от праздничного выходного и среди мужчин, и среди женщин чаще готовы опрошенные моложе 34 лет и те, кто зарабатывает меньше 50 тысяч рублей в месяц.

Трудиться 8 Марта не готовы 10% мужчин и 25% женщин.

Время проведения: 20—28 февраля 2024 года