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Промышленная мебель — особенности, требования к изготовлению и критерии выбора
иллюстрация: gresson.ru

Промышленная мебель — особенности, требования к изготовлению и критерии выбора

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:47 21.05.2024

Мебель для использования на промышленных предприятиях представляет собой специализированное оборудование, которое разработано для удовлетворения специфических требований и условий работы на производственных площадках. Она может приобретаться в «готовом» виде, однако, по оценкам специалистов, промышленная мебель на заказ чаще отвечает конкретным запросам приобретателей.

Вот несколько ключевых аспектов, которые стоит здесь учитывать:

Прочность и долговечность

Мебель должна быть изготовлена из высококачественных и прочных материалов, способных выдерживать большие нагрузки и интенсивное использование. Чаще всего используются металл, прочные пластики и специальные виды древесины с усиленной обработкой.

Эргономичность

Рабочие места должны быть спроектированы с учетом эргономики, чтобы минимизировать физическую нагрузку на работников и предотвратить профессиональные заболевания. Это включает в себя регулируемые по высоте столы, удобные стулья с поддержкой спины и возможность настройки оборудования под индивидуальные потребности.

Функциональность

Мебель должна быть функциональной и соответствовать задачам, которые выполняются на предприятии. Это могут быть верстаки с дополнительными местами для хранения инструментов, специальные столы для сборки, шкафы для хранения опасных веществ и т.д.

Безопасность

Промышленная мебель должна соответствовать стандартам безопасности, включая устойчивость к возгоранию, отсутствие острых углов и наличие защитных механизмов. Для хранения химических веществ или инструментов должны быть предусмотрены специальные закрывающиеся шкафы с вентиляцией и защитой от взлома.

Легкость в уходе и гигиене

В условиях производства мебель должна быть легкой в уходе, стойкой к загрязнениям и легко очищаемой. Это особенно важно в цехах, где могут использоваться различные химикаты или присутствовать высокая пылеобразование.

Мобильность и гибкость

Некоторые рабочие зоны могут требовать частого изменения конфигурации, поэтому мобильность мебели (наличие колес, модульные конструкции) является важным фактором.

Соответствие нормативам и стандартам

Важно, чтобы мебель соответствовала национальным и международным стандартам и нормативам, касающимся безопасности и качества.

Специальные решения

Для некоторых отраслей могут потребоваться специальные решения. Например, в пищевой промышленности мебель должна быть изготовлена из нержавеющей стали для предотвращения коррозии и соблюдения санитарных норм. В электронной промышленности необходимы антистатические рабочие поверхности для предотвращения повреждения компонентов.

Примеры мебели для промышленных предприятий:

  • рабочие столы и верстаки: часто оснащены дополнительными ящиками, полками и местами для инструментов.
  • стеллажи и шкафы: для хранения инструментов, запчастей и материалов.
  • офисная мебель для производственных помещений: включает в себя стулья, столы и шкафы для административного персонала.
  • мобильные тележки и контейнеры: для транспортировки материалов внутри предприятия.
  • мебель для лабораторий: специальное оборудование для анализа и исследований.

Знание этих аспектов поможет правильно выбрать и организовать мебель для производственных помещений, что в свою очередь способствует повышению эффективности и безопасности труда.

Промышленная мебель — требования к производству

Требования к изготовлению мебели для промышленных предприятий довольно строгие и включают несколько ключевых аспектов, таких как выбор материалов, функциональность и соблюдение стандартов безопасности. Вот основные из них:

Материалы

прочность и долговечность:

  • используемые материалы должны выдерживать интенсивную эксплуатацию и неблагоприятные условия среды (например, перепады температуры, повышенную влажность, воздействие химических веществ).
  • обычно используются металл, специальная древесина с защитным покрытием, пластик высокой прочности и композитные материалы.

устойчивость к коррозии:

  • металлические элементы мебели должны иметь антикоррозийное покрытие (порошковая окраска, оцинковка).

безопасность материалов:

  • все материалы должны быть нетоксичными и безопасными для здоровья работников.
  • предпочтительно использование экологически чистых и сертифицированных материалов.

Функциональность

эргономика:

  • мебель должна быть удобной и обеспечивать правильное положение тела во избежание профессиональных заболеваний.
  • регулируемая высота и угол наклона рабочих поверхностей.

простота обслуживания и чистки:

  • конструкция мебели должна позволять легкую чистку и дезинфекцию.
  • поверхности должны быть гладкими и устойчивыми к загрязнению.

модульность и мобильность:

  • возможность быстрой перестройки и адаптации под различные задачи.
  • наличие колесиков для легкости перемещения (при необходимости).

Стандарты и нормативы

соблюдение ГОСТ и ISO:

  • мебель должна соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и международным стандартам (например, ISO 9001 для системы управления качеством).

пожарная безопасность:

  • использование материалов с высоким классом пожарной безопасности.
  • наличие сертификатов, подтверждающих огнестойкость.

электробезопасность (если в мебели предусмотрены встроенные электроприборы):

  • соответствие нормам электробезопасности.
  • защита от поражения электрическим током и перегрузок.

гигиенические нормы:

  • соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, особенно если мебель используется в пищевой промышленности или в медицинских учреждениях.

Пример стандартов, к которым следует обращать внимание:

  • ГОСТ Р 58182-2018: «Мебель для предприятий общественного питания. Общие технические условия».
  • ГОСТ Р 51869-2002: «Мебель офисная. Общие технические условия».

Следование этим требованиям предприятиями, которые занимаются изготовлением промышленной мебели — гарантия качества и безопасности конструкций. Что, в частности, значит: такая мебель будет способна удовлетворить потребности рабочих и обеспечить высокий уровень производительности.

Критерии выбора промышленной мебели 

При выборе мебели для промышленных предприятий важно учитывать ряд критериев, чтобы обеспечить соответствие специфическим требованиям производства и гарантировать долговечность и безопасность использования. Вот основные критерии выбора:

функциональность и соответствие назначению

  • определите, для каких целей будет использоваться мебель (рабочие столы, шкафы для хранения, стеллажи, сидения и т.д.).
  • убедитесь, что мебель соответствует специфическим задачам и условиям эксплуатации.

качество и надежность

  • проверьте материалы, из которых изготовлена мебель. Она должна быть прочной и устойчивой к износу.
  • обратите внимание на конструктивные особенности, такие как устойчивость, способность выдерживать высокие нагрузки и частые перемещения.

соответствие стандартам

  • убедитесь, что мебель соответствует государственным и международным стандартам (например, ГОСТ, ISO).
  • проверьте наличие сертификатов качества и соответствия стандартам безопасности и гигиены.

эргономика и удобство использования

  • мебель должна обеспечивать удобные условия работы, способствующие снижению утомляемости и повышению производительности.
  • проверьте возможность регулировки элементов мебели (высота, наклон и т.д.) для адаптации под индивидуальные потребности сотрудников.

простота обслуживания и чистки

  • выберите мебель с гладкими, легко очищаемыми поверхностями, устойчивыми к воздействию агрессивных химических веществ и загрязнений.
  • оцените удобство сборки, разборки и перемещения мебели.

безопасность

  • проверьте, чтобы мебель не имела острых углов и краев, которые могут представлять опасность для сотрудников.
  • убедитесь, что все элементы мебели надежно закреплены и устойчивы к опрокидыванию.

экологичность

  • предпочтение следует отдавать мебели из экологически чистых материалов, не содержащих токсичных веществ.
  • наличие экологических сертификатов будет дополнительным плюсом.

стоимость и бюджет

  • оцените соотношение цены и качества. Дешевая мебель может оказаться менее долговечной и потребовать частой замены.
  • рассмотрите предложения от разных поставщиков и выберите оптимальный вариант с учетом всех критериев.

отзывы и рекомендации

  • исследуйте отзывы других предприятий, использующих аналогичную мебель.
  • проконсультируйтесь с коллегами или специалистами, которые могут дать рекомендации на основании собственного опыта.

гарантия и сервисное обслуживание

  • узнайте о сроках гарантии на мебель и условиях гарантийного обслуживания.
  • наличие сервисного обслуживания и запасных частей также важно для долгосрочного использования.

Примерный алгоритм выбора

  • анализ потребностей: определите, какие виды мебели нужны и для каких задач.
  • исследование рынка: изучите предложения различных производителей и поставщиков.
  • сравнение вариантов: сравните мебель по вышеуказанным критериям (материалы, стандарты, эргономика и т.д.).
  • оценка стоимости и условий поставки: оцените стоимость мебели, условия поставки, установки и дополнительные услуги.
  • принятие решения: сделайте выбор, исходя из комплексной оценки всех факторов.

Следование этим критериям поможет выбрать качественную, безопасную и функциональную мебель, которая будет эффективно служить на вашем предприятии.

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