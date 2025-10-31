Промышленный потенциал Крыма представлен на форуме-выставке «Российский промышленник»

Сергей Аксёнов отметил, что форум является одной из крупнейших площадок, объединяющей различные отрасли промышленности, руководителей предприятий и представителей органов государственной власти.

На стенде нашей республики можно ознакомиться с продукцией ведущих крымских предприятий, работающих в различных сферах. Это машиностроение и приборостроение, легкая промышленность, производство холодильного оборудования, посуды и многое другое. О достижениях Крыма и мерах государственной поддержки отрасли посетителям рассказывают сотрудники Министерства промышленности и торговли РК. Запланирована большая работа, направленная на дальнейшее расширение межрегионального и межотраслевого сотрудничества, – сообщил Глава Крыма.

По мнению Сергея Аксёнова, участие в подобных мероприятиях – отличная возможность не только представить достижения, но и наладить новые деловые контакты.

Развитие промышленности – один из основных приоритетов. Важной составляющей успеха остается государственная поддержка отрасли в разных формах. Один из инструментов такой поддержки – предоставление льготных займов с низкой процентной ставкой. Так, за время существования регионального Фонда развития промышленности, созданного в 2019 году, предприятиям предоставлено 79 займов на общую сумму более 1,4 млрд рублей, – проинформировал Глава республики.

СПРАВКА. Международный форум-выставка «Российский промышленник» проходит в городе Санкт-Петербурге. Мероприятие объединяет ключевые отрасли промышленности и руководителей предприятий для взаимодействия с государством, технологическими компаниями, финансовым сектором, научными организациями и институтами, малым и средним бизнесом, международными партнерами. Тема 2025 года – «Индустриализация как фундамент национальных проектов».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым