Пропавшие в Симферополе несовершеннолетние найдены полицейскими в… Санкт-Петербурге

В Симферополе в полицию (с разницей в сутки) поступили сообщения от родителей двух 16-летних девочек о том, что 13 марта подростки ушли на учебу (в училище) и не вернулись.

Незамедлительно на поиск несовершеннолетних был ориентирован весь личный состав отделов полиции. В целях установления без вести пропавших сотрудники полиции проверяли места возможного нахождения подростков. Полицейские опрашивали друзей и знакомых девушек. Ориентировки с приметами пропавших были направлены во все органы внутренних дел. В течение нескольких дней поисков сотрудниками отдела полиции №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю майором Лилией Щеколдиной и майором полиции Иваном Усовым совместно с коллегами из г.Санкт-Петербурга было установлено местонахождение беглянок, — сообщили в МВД по РК.

Со слов одной из несовершеннолетних, она поругалась с родителями и предложила подружке автостопом направиться в Санкт-Петербург.

В городе на Неве беглянок и обнаружили. К счастью, за время нахождения вне дома противоправных деяний в отношении девочек не совершено. Подростки переданы родителям. «Путешественницы» будут поставлены на профилактический учет в отделе полиции.