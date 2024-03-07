Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | Прощай, «десятка»… Симферополец за пьяное вождение поплатился своей машиной   
актуально в республике
Прощай, «десятка»… Симферополец за пьяное вождение поплатился своей машиной   
Фото: прокуратура РК

Прощай, «десятка»… Симферополец за пьяное вождение поплатился своей машиной   

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:50 07.03.2024

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении автолюбителя – жителя крымской столицы. Симферополец признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Судом установлено, что осужденный, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал, и после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем марки ВАЗ 21100. Двигаясь по улице Героев Сталинграда в городе Симферополе, мужчина был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к штрафу в размере 50 тыс. рублей с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 2 года 6 месяцев. Автомобиль ВАЗ 21100, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.