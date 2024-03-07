Прощай, «десятка»… Симферополец за пьяное вождение поплатился своей машиной   

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении автолюбителя – жителя крымской столицы. Симферополец признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Судом установлено, что осужденный, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал, и после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем марки ВАЗ 21100. Двигаясь по улице Героев Сталинграда в городе Симферополе, мужчина был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к штрафу в размере 50 тыс. рублей с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 2 года 6 месяцев. Автомобиль ВАЗ 21100, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.